НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 августа, 10:31

Джонсон получил карту лояльности Украинских железных дорог

Объявивший об уходе в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил карту лояльности Украинских железных дорог. Об этом сообщает телеграм-канал "Украинские железные дороги" в четверг.

Джонсон с картой лояльности Украинских железных дорог. Фото © Telegram / "Украинские железные дороги"

Джонсон с картой лояльности Украинских железных дорог. Фото © Telegram / "Украинские железные дороги"

Пока что он не может воспользоваться картой, поскольку компания только запускает программу лояльности. Но документ с номером 001 за британским премьером уже закреплён.

Выбрали именно Джонсона, потому что он уже в третий раз пользуется ж/д транспортом для визита в Киев, уточнили в компании. Карту ему вручил лично председатель правления украинского железнодорожного оператора.

В Британии назвали дату, когда станет известно имя нового премьер-министра

В Британии назвали дату, когда станет известно имя нового премьер-министра

А ранее на Украине Бориса Джонсона "назначили" премьером. В ходе трансляции во время визита британского политика в Киев его случайно обозначили надписью в кадре, гласящей, что это "премьер-министр Украины".

Обложка ©

Getty Images / Alexey Furman

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров