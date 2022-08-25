Джонсон получил карту лояльности Украинских железных дорог
Объявивший об уходе в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил карту лояльности Украинских железных дорог. Об этом сообщает телеграм-канал "Украинские железные дороги" в четверг.
Джонсон с картой лояльности Украинских железных дорог. Фото © Telegram / "Украинские железные дороги"
Пока что он не может воспользоваться картой, поскольку компания только запускает программу лояльности. Но документ с номером 001 за британским премьером уже закреплён.
Выбрали именно Джонсона, потому что он уже в третий раз пользуется ж/д транспортом для визита в Киев, уточнили в компании. Карту ему вручил лично председатель правления украинского железнодорожного оператора.
А ранее на Украине Бориса Джонсона "назначили" премьером. В ходе трансляции во время визита британского политика в Киев его случайно обозначили надписью в кадре, гласящей, что это "премьер-министр Украины".
Getty Images / Alexey Furman