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25 августа, 10:43

"Факел" извинился перед "Спартаком" за запрет на атрибутику клуба на ближайшем матче

Воронежский "Факел" пустит всех болельщиков "Спартака" на ближайший матч РПЛ, даже с атрибутикой красно-белых, а говоря о "запрете", клуб допустил некорректную формулировку. Об этом говорится в заявлении "Факела".

"На матче со "Спартаком" гостевого сектора не будет как такового. И мы допустили некорректную формулировку: имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика. Поэтому речи о том, что в Воронеже болельщиков с символикой "Спартака" не пустят на стадион, быть не может. Приносим футбольному клубу "Спартак" извинения за некорректную формулировку — в нашем городе рады всем любителям футбола", — говорится в заявлении пресс-службы воронежцев.

Президент РПЛ отреагировал на запрет "Факела" входить на стадион с символикой "Спартака"

Президент РПЛ отреагировал на запрет "Факела" входить на стадион с символикой "Спартака"

Матч VII тура РПЛ между "Факелом" и "Спартаком" состоится 27 августа в 17:30 мск. Ранее красно-белые приняли решение отказаться от гостевой квоты билетов, которые в итоге поступили в свободную продажу. Среди местных жителей встреча вызвала огромный ажиотаж: болельщики стоят в огромной очереди и даже ночуют возле касс ради того, чтобы приобрести заветный билет. При этом руководство "Факела" запретило болельщикам проходить на стадион с символикой московского "Спартака".

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ТАСС / Олег Бухарев

Шамиль Гаджиев

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