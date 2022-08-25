"Факел" извинился перед "Спартаком" за запрет на атрибутику клуба на ближайшем матче
Воронежский "Факел" пустит всех болельщиков "Спартака" на ближайший матч РПЛ, даже с атрибутикой красно-белых, а говоря о "запрете", клуб допустил некорректную формулировку. Об этом говорится в заявлении "Факела".
"На матче со "Спартаком" гостевого сектора не будет как такового. И мы допустили некорректную формулировку: имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика. Поэтому речи о том, что в Воронеже болельщиков с символикой "Спартака" не пустят на стадион, быть не может. Приносим футбольному клубу "Спартак" извинения за некорректную формулировку — в нашем городе рады всем любителям футбола", — говорится в заявлении пресс-службы воронежцев.
Матч VII тура РПЛ между "Факелом" и "Спартаком" состоится 27 августа в 17:30 мск. Ранее красно-белые приняли решение отказаться от гостевой квоты билетов, которые в итоге поступили в свободную продажу. Среди местных жителей встреча вызвала огромный ажиотаж: болельщики стоят в огромной очереди и даже ночуют возле касс ради того, чтобы приобрести заветный билет. При этом руководство "Факела" запретило болельщикам проходить на стадион с символикой московского "Спартака".
ТАСС / Олег Бухарев