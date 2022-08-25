"Факел" извинился перед "Спартаком" за запрет на атрибутику клуба на ближайшем матче

Воронежский "Факел" пустит всех болельщиков "Спартака" на ближайший матч РПЛ, даже с атрибутикой красно-белых, а говоря о "запрете", клуб допустил некорректную формулировку. Об этом говорится в заявлении "Факела".

"На матче со "Спартаком" гостевого сектора не будет как такового. И мы допустили некорректную формулировку: имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика. Поэтому речи о том, что в Воронеже болельщиков с символикой "Спартака" не пустят на стадион, быть не может. Приносим футбольному клубу "Спартак" извинения за некорректную формулировку — в нашем городе рады всем любителям футбола", — говорится в заявлении пресс-службы воронежцев.