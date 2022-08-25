Собянин спрогнозировал локализацию пожара в Рязанской области в течение двух дней

Верховой пожар в Рязанской области очень сильный, однако есть надежда, что его удастся локализовать в течение одного-двух дней. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, прибывший в регион.

"Я не скажу, что радужная обстановка. Пожар очень сильный. Верховые пожары, когда идёт мощный ветер, перескакивают через лесозащитные полосы, за счёт этого происходит расширение пожара, причём значительное", — сказал он.

Задействованные в тушении силы надеются, что две минерализованные созданные полосы дадут возможность остановить возгорание, однако стоит понимать, что за ближайшие пару дней площадь ещё увеличится, пока не дойдёт до конечной полосы выставленного фронта, добавил Собянин. Ситуация, по его словам, остаётся сложной.