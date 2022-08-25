Собянин спрогнозировал локализацию пожара в Рязанской области в течение двух дней
Собянин выразил надежду на локализацию лесного пожара в Рязанской области в ближайшие дни
Верховой пожар в Рязанской области очень сильный, однако есть надежда, что его удастся локализовать в течение одного-двух дней. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, прибывший в регион.
"Я не скажу, что радужная обстановка. Пожар очень сильный. Верховые пожары, когда идёт мощный ветер, перескакивают через лесозащитные полосы, за счёт этого происходит расширение пожара, причём значительное", — сказал он.
Задействованные в тушении силы надеются, что две минерализованные созданные полосы дадут возможность остановить возгорание, однако стоит понимать, что за ближайшие пару дней площадь ещё увеличится, пока не дойдёт до конечной полосы выставленного фронта, добавил Собянин. Ситуация, по его словам, остаётся сложной.
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, также прибывший в Рязанскую область, заявил, что защитная полоса шириной до 20 метров предотвратит дальнейшее распространение огня.
Ранее Путин заявил, что пожары в Рязанской области распространились на Окский и Мещерский заповедники. По словам врио главы региона Павла Малкова, локализовать возгорание при отсутствии сторонних факторов удастся за два-три дня, а ликвидировать огонь — в течение недели-двух. Накануне, 24 августа, "Роскосмос" показал, как выглядят пожары с орбиты.
Telegram-канал врио губернатора Рязанской области Павла Малкова