Бабиков стал победителем спринта на Кубке Содружества по летнему биатлону
Россиянин Антон Бабиков выиграл спринт на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону. Соревнования проходят в эти дни в Сочи.
Он сумел без промахов преодолеть два огневых рубежа и показал высокую скорость на дистанции. Вторым стал ещё один представитель нашей страны — Эдуард Латыпов. Замкнул тройку лучших Алексей Вагин, также выступающий за Россию.
Добавим, что в Кубке Содружества участие также принимают спортсмены из Белоруссии. Следующей гонкой турнира станет женский спринт.
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ТАСС / EPA / LUCIANO SOLERO