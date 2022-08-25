Бабиков стал победителем спринта на Кубке Содружества по летнему биатлону

Россиянин Антон Бабиков выиграл спринт на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону. Соревнования проходят в эти дни в Сочи.

Он сумел без промахов преодолеть два огневых рубежа и показал высокую скорость на дистанции. Вторым стал ещё один представитель нашей страны — Эдуард Латыпов. Замкнул тройку лучших Алексей Вагин, также выступающий за Россию.