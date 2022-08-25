Освобождённые части Херсонской и Запорожской областей остались без электричества

Херсон, Энергодар, а также Мелитополь, Новая Каховка и другие населённые пункты Запорожской области обесточены. Об этом сообщают местные власти.

"Весь Мелитополь без электричества", — написал в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Электричества нет в Херсоне и некоторых населённых пунктах области. Частично отключены водоснабжение и мобильная связь", — приводит "Интерфакс" слова собеседника в Херсонской области.

Света и воды также нет в Новой Каховке, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев. Причины случившегося выясняются.