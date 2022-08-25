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25 августа, 10:47

Освобождённые части Херсонской и Запорожской областей остались без электричества

Херсон, Энергодар, а также Мелитополь, Новая Каховка и другие населённые пункты Запорожской области обесточены. Об этом сообщают местные власти.

"Весь Мелитополь без электричества", — написал в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Электричества нет в Херсоне и некоторых населённых пунктах области. Частично отключены водоснабжение и мобильная связь", — приводит "Интерфакс" слова собеседника в Херсонской области.

Света и воды также нет в Новой Каховке, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев. Причины случившегося выясняются.

В Запорожье предупредили о последствиях ударов ВСУ по АЭС

В Запорожье предупредили о последствиях ударов ВСУ по АЭС

Ранее Лайф рассказывал, что в ВСУ объяснили невозможность захвата Херсона. Украинское командование даже не обсуждает возможность атаки на город, признался один из боевиков.

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Сайт администрации Запорожской области

Артур Лапсаков

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