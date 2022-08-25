Системы безопасности сработали на ЗАЭС после сбоя электроснабжения

На Запорожской АЭС сработали системы безопасности после сбоя электроснабжения на территории области. Об этом сообщил глава Администрации Энергодара Александр Волга.

"В то же время на ЗАЭС сработали системы безопасности станции. Было произведено переподключение", — написал он в телеграм-канале администрации города, уточнив, что специалисты оперативно выполнили работу по восстановлению подачи электроэнергии.