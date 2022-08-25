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25 августа, 12:19

Системы безопасности сработали на ЗАЭС после сбоя электроснабжения

На Запорожской АЭС сработали системы безопасности после сбоя электроснабжения на территории области. Об этом сообщил глава Администрации Энергодара Александр Волга.

"В то же время на ЗАЭС сработали системы безопасности станции. Было произведено переподключение", — написал он в телеграм-канале администрации города, уточнив, что специалисты оперативно выполнили работу по восстановлению подачи электроэнергии.

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Лайф напоминает, что перебои с электроснабжением начались в четверг днём в Херсонской и Запорожской областях. По словам местной власти, без электричества остался весь Мелитополь, Херсон, а также некоторые населённые пункты.

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Артур Лапсаков
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