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25 августа, 12:14

Ройзман отверг обвинения по делу о дискредитации ВС РФ

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, задержанный накануне по подозрению в дискредитации Вооружённых сил РФ, отрицает все обвинения по этому уголовному делу.

"Нет, вы что, смеётесь что ли?" — сказал Ройзман, отвечая на соответствующий вопрос журналистов перед началом судебного заседания по избранию ему меры пресечения.

Также политик добавил, что не имеет никаких прогнозов по этому делу.

Следствие просит избрать Ройзману запрет определённых действий за дискредитацию ВС РФ

Следствие просит избрать Ройзману запрет определённых действий за дискредитацию ВС РФ

Напомним, Ройзман был задержан 24 августа. Силовики пришли с ордером к нему домой. Политик уточнил, что обыски проходят по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности".

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LIFE

Григорий Воронцов

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