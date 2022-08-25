Ройзман отверг обвинения по делу о дискредитации ВС РФ

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, задержанный накануне по подозрению в дискредитации Вооружённых сил РФ, отрицает все обвинения по этому уголовному делу.

"Нет, вы что, смеётесь что ли?" — сказал Ройзман, отвечая на соответствующий вопрос журналистов перед началом судебного заседания по избранию ему меры пресечения.

Также политик добавил, что не имеет никаких прогнозов по этому делу.