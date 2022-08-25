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25 августа, 12:09

25 августа в Москве стало самым жарким за 34 года

Жара в Москве побила температурный рекорд 1988 года

Воздух в Москве днём 25 августа прогрелся до рекордных значений. Как сообщает Гидрометцентр, метеостанция на ВДНХ зафиксировала к полудню 30,3 градуса по Цельсию, чего в столице не случалось 34 года.

Последний раз подобная жаркая погода в Москве 25 августа была в 1988 году. Тогда метеостанция зафиксировала 29,3 градуса. Абсолютный рекорд этого дня был зафиксирован в 1897 году, когда температура поднялась до 33,9 градуса.

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Ранее Гидрометцентр предупреждал о сильной жаре в Москве 25 августа. Высокая температура продержится до 18:00, сегодня действует оранжевый уровень погодной опасности.

Обложка ©

АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Артур Лапсаков
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