Отмечали юбилей соседа: Член СПЧ Каляпин рассказал, кто и почему избил его в собственном доме

Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин, которого ранее избили в собственном доме, рассказал о том, что пострадал в результате обычного бытового конфликта. При этом, что именно вызвало агрессию у нападавшего, непонятно. Видео с беседой с ним Лайфу предоставили сотрудники "Команды против пыток".

Избитый член СПЧ Каляпин в подробностях рассказал о нападении. Видео © LIFE / "Команда против пыток"

Всё началось с того, что около семи вечера к Каляпину зашёл сосед с предложением отметить его юбилей, который прошёл накануне. Ближе к восьми он уже был в гостях у именинника, в доме которого также находился его сослуживец, который работает в уголовном розыске.

"Мы там посидели, выпили, поздравили. Не было никаких колючих тем, острых диалогов. Предположить, что неприязненные отношения могли возникнуть, не могу", — вспоминает Каляпин.

Через какое-то время хозяин дома пошёл укладывать спать сына. Член СПЧ вместе с сотрудником правоохранительных органов вышли на улицу, чтобы не мешать, после чего последовало предложение "опрокинуть пару рюмок" уже в доме самого Каляпина. На этом и сошлись. Однако после этих нескольких рюмок мужчина вдруг начал вести себя неадекватно.

"Не помню, после каких слов и, вообще, были ли какие-то слова, которые можно связать [с причиной нападения]. Вдруг его переклинило, он достаточно сильным ударом в лицо меня свалил. Я упал на пол вместе со стулом. И он то ли сел, то ли коленом упёрся и начал меня кулаками бить по лицу. Опять же это было настолько неожиданно и абсурдно, что, только когда брызги крови полетели и я понял, что отключаюсь, я осознал, что всё серьёзно", — рассказывает о нападении Каляпин.

При этом мужчина начал расспрашивать избиваемого о сейфе с оружием, просил открыть его. В руках у него была какая-то стекляшка либо нож. Однако, по словам Каляпина, говорить о тайнике он точно не собирался, так как боялся, что нападавший попросту пристрелит его.

"Что у него в башке — совершенно непонятно было, глаза были безумные. Сказал, что "мне надо тебя убить", — описал член СПЧ поведение полицейского.

В какой-то момент Каляпину удалось вырваться и сбежать в дом к соседу. Оттуда он вызвал полицию, которая прибыла в течение полутора-двух часов. В это время мужчина устроил в доме потерпевшего разгром.