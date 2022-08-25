Глава "Команды против пыток" показал фото избитого члена СПЧ Игоря Каляпина
Член СПЧ Игорь Каляпин в больнице после нападения. Обложка © Telegram / Команда против пыток
В Сети появилось фото избитого члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина из больницы. Изображение опубликовал в телеграм-канале руководитель "Команды против пыток" Сергей Бабинец.
"Вчера ночью на Игоря Александровича было совершено нападение в его доме в деревне Нижегородской области. Юристы нижегородского филиала "Команды против пыток" выехали на встречу с Игорем Александровичем", — написал глава правозащитной организации.
Как уточняется в публикации, специалисты также проводят осмотр места происшествия. Бабинец и другие юристы "Команды против пыток" находятся с пострадавшим в палате больницы и узнают подробности случившегося.
Напомним, в среду вечером в Нижегородской области неизвестный напал на члена СПЧ Игоря Каляпина и попытался его порезать и задушить. Каляпин был госпитализирован, в настоящий момент он находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.