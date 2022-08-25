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25 августа, 09:57

Глава "Команды против пыток" показал фото избитого члена СПЧ Игоря Каляпина

<p>Член СПЧ Игорь Каляпин в больнице после нападения. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/against_torture/2203" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Команда против пыток</a></p>

Член СПЧ Игорь Каляпин в больнице после нападения. Обложка © Telegram / Команда против пыток

В Сети появилось фото избитого члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина из больницы. Изображение опубликовал в телеграм-канале руководитель "Команды против пыток" Сергей Бабинец.

"Вчера ночью на Игоря Александровича было совершено нападение в его доме в деревне Нижегородской области. Юристы нижегородского филиала "Команды против пыток" выехали на встречу с Игорем Александровичем", — написал глава правозащитной организации.

Как уточняется в публикации, специалисты также проводят осмотр места происшествия. Бабинец и другие юристы "Команды против пыток" находятся с пострадавшим в палате больницы и узнают подробности случившегося.

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Напомним, в среду вечером в Нижегородской области неизвестный напал на члена СПЧ Игоря Каляпина и попытался его порезать и задушить. Каляпин был госпитализирован, в настоящий момент он находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Ирина Фальке

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