В суде отклонили жалобу на решение об аресте депутата Белоусова

Первый апелляционный суд не принял жалобу на решение об аресте депутата Государственной думы Вадима Белоусова, который получил десять лет колонии по делу о крупной взятке. Таким образом, инстанция признала законным соответствующее решение.

Напомним, 3 августа Мосгорсуд признал депутата Белоусова виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 миллиарда рублей и приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. При этом прокурор запрашивала 14 лет колонии. По данным следствия, Белоусов и главбух Первого хлебокомбината Маргарита Бутакова с 2010 по 2014 год совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими членами организованной преступной группы получили взятку от дорожно-строительного холдинга "Южуралавтобан", за что должны были покровительствовать в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство дорог.