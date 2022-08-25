Турчак предложил реализовать все положения народной программы "Единой России" в Донбассе

Все положения народной программы "Единой России" нужно реализовать в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях. Такое заявление сделал секретарь генсовета партии Андрей Турчак на заседании рабочей группы по подготовке изменений в народную программу ЕР.

"Референдум пройдёт, ни для кого никаких сомнений быть не должно: это территория Российской Федерации, это регионы Российской Федерации, они так же имеют право на то, чтобы быть включёнными в реализацию народной программы "Единой России", — приводит его слова о Донбассе и освобождённых территориях пресс-служба партии в телеграм-канале.

Поддержка ДНР, ЛНР и освобождённых территорий, продолжил Турчак, должна стать отдельным разделом документа. Речь идёт о социальной помощи и гуманитарной миссии, которую "Единая Россия" реализует с начала специальной военной операции на Украине.