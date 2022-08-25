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25 августа, 09:37

Вирусолог Чепурнов объяснил, как итальянец заразился сразу ковидом, оспой обезьян и ВИЧ

Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Лайфом объяснил, как 36-летний итальянец мог одновременно заразиться коронавирусом, оспой обезьян и ВИЧ после отпуска в Испании. По мнению эксперта, мужчина изначально был болен вирусом иммунодефицита человека, поэтому и менее защищён против других инфекций.

"Ковид и так весьма заразное заболевание. А вот то, что он болеет ВИЧ, могло сыграть значимую роль в том, что сюда ещё добавилась оспа обезьян. Иммунодефициты, которые создаются при заболевании ВИЧ, безусловно, играют плохую роль", — отметил он.

Кроме того, Чепурнов сравнил оспу обезьян и ВИЧ. Так, он напомнил, что вирус иммунодефицита человека со временем стал заболеванием, которое в значительной степени распространяется половым путём. Вирусолог не исключил, что то же самое может произойти и с оспой обезьян — она превратится в ЗППП. В этой связи специалист заметил: есть вероятность того, что люди могут заразиться несколькими заболеваниями.

В то же время директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов подчеркнул, что, судя по механизму передачи инфекций, которыми заразился итальянец, для большинства россиян это не так актуально. Эксперт отметил, что массовость подобных случаев исключена.

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Лайф писал, что 36-летний итальянец провёл пять дней в Испании и после этого одновременно заразился ковидом, оспой обезьян и ВИЧ. По данным Journal of Infection, подобный случай является первым в мире. Исследователи, проанализировав данный случай, пришли к выводу о том, что оспа обезьян и коронавирус могут возникать одновременно.

Обложка ©

Pixabay

Юлия Архипова

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