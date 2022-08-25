Вирусолог Чепурнов объяснил, как итальянец заразился сразу ковидом, оспой обезьян и ВИЧ
Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Лайфом объяснил, как 36-летний итальянец мог одновременно заразиться коронавирусом, оспой обезьян и ВИЧ после отпуска в Испании. По мнению эксперта, мужчина изначально был болен вирусом иммунодефицита человека, поэтому и менее защищён против других инфекций.
"Ковид и так весьма заразное заболевание. А вот то, что он болеет ВИЧ, могло сыграть значимую роль в том, что сюда ещё добавилась оспа обезьян. Иммунодефициты, которые создаются при заболевании ВИЧ, безусловно, играют плохую роль", — отметил он.
Кроме того, Чепурнов сравнил оспу обезьян и ВИЧ. Так, он напомнил, что вирус иммунодефицита человека со временем стал заболеванием, которое в значительной степени распространяется половым путём. Вирусолог не исключил, что то же самое может произойти и с оспой обезьян — она превратится в ЗППП. В этой связи специалист заметил: есть вероятность того, что люди могут заразиться несколькими заболеваниями.
В то же время директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов подчеркнул, что, судя по механизму передачи инфекций, которыми заразился итальянец, для большинства россиян это не так актуально. Эксперт отметил, что массовость подобных случаев исключена.
Лайф писал, что 36-летний итальянец провёл пять дней в Испании и после этого одновременно заразился ковидом, оспой обезьян и ВИЧ. По данным Journal of Infection, подобный случай является первым в мире. Исследователи, проанализировав данный случай, пришли к выводу о том, что оспа обезьян и коронавирус могут возникать одновременно.
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