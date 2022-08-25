Как шумоизолироваться от соседа с дрелью

От посторонних шумов в квартире поможет избавиться комплексная шумоизоляция, но об этом лучше позаботиться на начальных этапах ремонта. Как бороться с высокой слышимостью и посторонними звуками из квартир других жильцов, Лайфу рассказал эксперт в сфере подготовки проектной документации, инженер Дмитрий Мамин.

Наиболее эффективным является использование системы каркасной шумоизоляции (толщиной 7–10 см), но на её установку придётся потратиться. При этом, если основной источник шума идёт от одних соседей, можно использовать бескаркасные конструкции, но полную звукоизоляцию они не гарантируют. Наиболее практичными и привычными считаются материалы на базе базальтового волокна: они отлично поглощают звук, а также являются пожаробезопасными, лёгкими, эластичными и паропроницаемыми.

"Перед выбором варианта усиления звукоизоляции следует разобраться, какой именно шум вас беспокоит, в зависимости от этого необходимо подобрать слои и состав звукоизолирующей конструкции", — отмечает Мамин.

Для звукоизоляции пола (ламината и паркета) подойдёт система "плавающая стяжка". Стоимость варьируется от 800 до 1200 рублей за квадратный метр. Если же стяжка уже залита, можно найти материалы для укладки звукоизолирующего слоя поверх неё, например, мембраны на основе полимеров высокой плотности. Стоимость такой системы составит 1500–2000 рублей за квадратный метр.

Каркасные конструкции для стен должны быть многослойными, напомнил инженер. Это металлический каркас по всей площади внутри квартиры, который заполняют несколькими типами материалов: базальтовое волокно, термозвукоизол и акустический гипсокартон (ГКЛЗ) в качестве обшивки. При этом металлические профили при установке необходимо обклеить виброизоляционной лентой, чтобы они не передавали вибрацию.

Для потолка используется каркасная и бескаркасная системы. В первом случае толщина конструкции составит около 9–10 см, а установка будет стоить от 4000 до 10 000 рублей за квадратный метр. Бескаркасные дешевле — 2000–2500 рублей. Эта система применяется с натяжными потолками и позволяет устранить "эффект барабана". Устанавливать её тоже несложно: она крепится к потолку специальными дюбельгвоздями для теплозвукоизоляции.