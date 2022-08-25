НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 августа, 12:08

РФС отменил красную карточку защитнику "Локомотива" Мампасси

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красную карточку защитнику "Локомотива" Марку Мампасси, полученную им в матче с "Химками". Об этом сообщается в телеграм-канале РФС.

"Решение принято на основании заключения экспретно-судейской комиссии, которая признала удаление защитника "Локомотива" ошибочным", — говорится в сообщении.

"Локомотив" не собирается приглашать Юрана на пост главного тренера

"Локомотив" не собирается приглашать Юрана на пост главного тренера

Напомним, матч 6-го тура РПЛ "Химки" – "Локомотив" завершился победой столичной команды со счётом 3:0. В конце первого тайма москвичи остались вдесятером после удаления Мампасси.

Обложка ©

ФК "Локомотив"

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров