РФС отменил красную карточку защитнику "Локомотива" Мампасси
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красную карточку защитнику "Локомотива" Марку Мампасси, полученную им в матче с "Химками". Об этом сообщается в телеграм-канале РФС.
"Решение принято на основании заключения экспретно-судейской комиссии, которая признала удаление защитника "Локомотива" ошибочным", — говорится в сообщении.
Напомним, матч 6-го тура РПЛ "Химки" – "Локомотив" завершился победой столичной команды со счётом 3:0. В конце первого тайма москвичи остались вдесятером после удаления Мампасси.
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