В Косове не будут откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами
Директор Управления по Косову и Метохии Петар Петкович с номерным знаком самопровозглашённой республики. Фото © Телеканал Uzivo
Запрет на въезд в Косово машин с сербскими номерами должен вступить в силу с 1 сентября: власти самопровозглашённой республики больше не будут откладывать этот вопрос. Об этом в четверг заявил премьер Косова Альбин Курти в интервью Bloomberg.
Курти подчеркнул, что 1 сентября будет "тихим, обыкновенным днём". По словам политика, если ситуация обострится, полиция и миссия KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косове) "положат конец эскалации".
Напомним, 31 июля на севере Косова раздались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. Местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость в стране возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение временно отступить от грани конфликта и отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы. Позднее Жозеп Боррель пригласил стороны на переговоры в Брюссель, чтобы обсудить урегулирование ситуации в непризнанной республике, но встреча политиков не принесла никаких результатов.