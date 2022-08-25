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25 августа, 08:19

Следствие просит избрать Ройзману запрет определённых действий за дискредитацию ВС РФ

Следствие просит запретить бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману определённые действия в качестве меры пресечения по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда города.

"Запрет определённых действий", — сказала собеседница агентства.

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Напомним, Ройзман был задержан 24 августа. Силовики пришли с ордером к нему домой. Политик уточнил, что обыски проходят по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности".

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ТАСС / Донат Сорокин

Григорий Воронцов

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