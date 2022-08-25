Врач назвал оптимальный перерыв между прививками от гриппа и ковида

Прививки от гриппа и коронавируса, которые позволят избежать заражения в осенний период, лучше сделать с перерывом в две-четыре недели. Об этом в беседе с ТАСС рассказал иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Специалист напомнил, что грипп — сезонное заболевание, которое, однако, этой осенью может вызвать ещё больше проблем, чем в прошлые сезоны, из-за "не очень приятных штаммов". Поэтому, по словам врача, первую прививку лучше сделать именно от гриппа, а не от коронавируса.



"Гипотетически можно сделать их в один день, но лучше вакцинироваться с перерывом в две-четыре недели", — отметил Продеус.

Иммунитет к гриппу, в отличие от защиты против ковида, нестабилен, добавил врач. При этом обнаруженные в Юго-Восточной Азии варианты вируса показали "достаточно неприятные результаты с точки зрения течения болезни у людей", что повышает актуальность вакцинации.