Олеся Малибу рассказала, кто мог убить звезду "Дома-2" Кочервей в Петербурге
Звезду телешоу "Дом-2" Анастасию Кочервей мог убить мужчина, с которым у девушки были отношения. По мнению подруги артистки – Олеси Малибу, злоумышленник расправился с жертвой, будучи под наркотиками, а затем выкинул тело в реку в Санкт-Петербурге. Таким мнением она поделилась в беседе со Starhit.
По словам Малибу, Кочервей незадолго до смерти купила однокомнатную квартиру в Северной столице. Девушке пришлось бежать из Москвы из-за проблем с женатым мужчиной, с которым у неё была интрижка. Звезда телешоу шантажировала любовника, грозясь рассказать всё законной супруге. По мнению Малибу, с Кочервей расправился именно он.
"Настя постоянно с женатыми крутилась, я ей говорила: "Отстань от них, это серьёзные мужчины, с ними нельзя играть". А ей хотелось драйва, куража. Она просто кого-то довела. Мужик тоже был под наркотиками, как и она, сто процентов, прибил её и выкинул в реку — вот и всё", — уверена Малибу.
Ранее сообщалось, что в реке в Петербурге обнаружили тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей. Эту информацию подтвердила подруга артистки. По её словам, девушка пропала некоторое время назад. Однако мать звезды телешоу не верит, что найденное в реке тело принадлежит её дочери. Она уже собирается в Санкт-Петербург для опознания.
VK / Анастасия Кочервей