Олеся Малибу рассказала, кто мог убить звезду "Дома-2" Кочервей в Петербурге

Звезду телешоу "Дом-2" Анастасию Кочервей мог убить мужчина, с которым у девушки были отношения. По мнению подруги артистки – Олеси Малибу, злоумышленник расправился с жертвой, будучи под наркотиками, а затем выкинул тело в реку в Санкт-Петербурге. Таким мнением она поделилась в беседе со Starhit.

По словам Малибу, Кочервей незадолго до смерти купила однокомнатную квартиру в Северной столице. Девушке пришлось бежать из Москвы из-за проблем с женатым мужчиной, с которым у неё была интрижка. Звезда телешоу шантажировала любовника, грозясь рассказать всё законной супруге. По мнению Малибу, с Кочервей расправился именно он.