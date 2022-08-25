В РАН рассказали, вернут ли в России удалёнку из-за нового подъёма заболеваемости ковидом
Академик Стародубов не прогнозирует переход на удалёнку из-за роста заболевших ковидом
В России вряд ли вновь перейдут на дистанционный режим работы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил академик – секретарь отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов.
"Так называемая удалёнка вводилась ранее из-за сильного распространения первых штаммов и из-за нехватки медицинских площадей. Сейчас этой проблемы нет", — приводит его слова "Интерфакс".
Течение заболевания и смертность при новых штаммах намного слабее, чем ранее, кроме того, сейчас под них создаются вакцины. В крайних случаях, уверен Стародубов, в регионах, где будет повышаться заболеваемость, введут масочный режим.
По всей стране сохранились инфекционные больницы, открытые специально для коронавирусных больных, остался хорошо подготовленный врачебный персонал, так что проблем при возможном увеличении нуждающихся в госпитализации не будет, добавил академик РАН. Сейчас же процент заболевших, кому требуется помощь в медучреждениях, не превышает шести, а раньше госпитализация требовалась около 40% заболевших.
Ранее Лайф писал, что Росздравнадзор поручил регионам России увеличить объёмы вакцинации от ковида. Особое внимание следует обратить на выписавшихся из больниц, медработников и педагогов.
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