Желание президента Украины Владимира Зеленского "вернуть" Крым является абсурдным и невероятно глупым. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил экс-сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.

"Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной", — сказал он.

По словам Блэка, сейчас в Киеве происходит дискоммуникация между "очень и очень коррумпированным правительством", которое "очень разрозненно". При этом, по мнению бывшего сенатора, Зеленский является "худшим лидером в мире", который "привёл страну к разрушению".

"Его выбрали ради мира, а он предал народ Украины, принеся войну и кровопролития", — заключил политик.