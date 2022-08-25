Экс-сенатора США возмутило желание Зеленского "вернуть" Крым
Бывший сенатор США Блэк назвал желание Зеленского "вернуть" Крым глупым и абсурдным
Желание президента Украины Владимира Зеленского "вернуть" Крым является абсурдным и невероятно глупым. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил экс-сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.
"Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной", — сказал он.
По словам Блэка, сейчас в Киеве происходит дискоммуникация между "очень и очень коррумпированным правительством", которое "очень разрозненно". При этом, по мнению бывшего сенатора, Зеленский является "худшим лидером в мире", который "привёл страну к разрушению".
"Его выбрали ради мира, а он предал народ Украины, принеся войну и кровопролития", — заключил политик.
Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский пригрозил "любыми средствами" забрать Крым у России. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам международного саммита "Крымская платформа", добавив, что Киеву для этого не нужно консультироваться с другими странами.
ТАСС / AP / Andrew Kravchenko