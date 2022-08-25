Стоимость газа в Европе превысила $3200 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов превысила отметку в 3200 долларов за тысячу кубометров, что произошло впервые с 8 марта. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Общее повышение цены голубого топлива с начала дня составляет более 7%.

Выросла стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах, достигнув 3125 долларов за тысячу кубометров, или 310,505 евро за МВт/ч.