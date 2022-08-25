Стоимость газа в Европе превысила $3200 за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе в ходе торгов превысила отметку в 3200 долларов за тысячу кубометров, что произошло впервые с 8 марта. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Общее повышение цены голубого топлива с начала дня составляет более 7%.
Выросла стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах, достигнув 3125 долларов за тысячу кубометров, или 310,505 евро за МВт/ч.
Напомним, цены на топливо начали расти с 22 марта. Тогда стоимость превысила 2800 долларов за тысячу кубометров. В последующие дни она продолжила рост.
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