В России за сутки выявили максимальное число заболевших коронавирусом с 13 марта

За минувшие сутки в России выявили 43 919 новых случаев заболевания коронавирусом, и это максимальный результат с 13 марта, когда заразилось 44 989 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выздоровело за последние 24 часа 30 775 пациентов, также зафиксирован 71 летальный исход.

Всего же с начала пандемии в стране выявили 19 265 521 случай заражения, выздоровело 18 401 387 жителей, скончалось 383 829 граждан.