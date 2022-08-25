Глава МИД Италии Ди Майо прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо прибыл в Киев. Об этом сообщает агентство Nova.news со ссылкой на дипломатические источники.

Министр намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Незалежной Дмитрием Кулебой. Также в планах главы внешнеполитического ведомства — посетить город Ирпень.