"За плохие оценки ремня всыплю": Какие ошибки родителей первоклассников могут испортить ребёнку жизнь

Семейный психолог Наталья Наумова в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала об ошибках родителей первоклассников, которые могут испортить жизнь ребёнку. Так, по мнению эксперта, не стоит рассказывать будущему ученику о личном негативном опыте и страданиях в школьные времена. Кроме того, не следует запугивать ребёнка тем, что он будет делать уроки "с утра до ночи".

"Многие начинают говорить потенциальному ученику: "Будешь учиться на отлично — получишь подарок, а за плохие оценки ремня всыплю". Зачем так делать? Вы таким образом взваливаете на плечи ребёнка огромную ответственность. Он понимает, что его ставят в жёсткие рамки и под прессингом ваших непонятных и бессмысленных прихотей у него повышается тревожность", — подчеркнула психолог.

Наумова попросила родителей положительно настраивать будущих первоклассников. Детям стоит говорить о том, что в школе хорошо, там появится много друзей и они во время учёбы станут умнее. Каждый ребёнок — личность, которой необходимо самостоятельно анализировать любые жизненные процессы, даже время, проведённое в образовательном учреждении, подчеркнула Наумова.