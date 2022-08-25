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25 августа, 11:37

Власти Энергодара: Отключение света в Запорожской области произошло из-за обстрелов ВСУ

Отсутствие электроснабжения на подконтрольной РФ территории Запорожской области связано с коротким замыканием из-за пожаров после обстрелов ВСУ. Об этом сообщили журналистам в администрации города.

"По предварительной информации, вследствие массированных обстрелов со стороны ВСУ, которые продолжались с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", — уточнили в пресс-службе со ссылкой на главу города.

В то же время на Запорожской АЭС сработали системы безопасности станции, было произведено переподключение, на место выехали аварийные службы. Работы по восстановлению подачи электроэнергии оперативно проведены, отметили в администрации Энергодара.

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Перебои с электроснабжением начались в четверг днём в Херсонской и Запорожской областях. По словам местных властей, без электричества остался весь Мелитополь, Херсон, а также некоторые населённые пункты.

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Wikipedia

Ирина Фальке

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