Власти Энергодара: Отключение света в Запорожской области произошло из-за обстрелов ВСУ

Отсутствие электроснабжения на подконтрольной РФ территории Запорожской области связано с коротким замыканием из-за пожаров после обстрелов ВСУ. Об этом сообщили журналистам в администрации города.

"По предварительной информации, вследствие массированных обстрелов со стороны ВСУ, которые продолжались с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", — уточнили в пресс-службе со ссылкой на главу города.

В то же время на Запорожской АЭС сработали системы безопасности станции, было произведено переподключение, на место выехали аварийные службы. Работы по восстановлению подачи электроэнергии оперативно проведены, отметили в администрации Энергодара.