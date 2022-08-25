Кива заявил о стремлении Запада сделать преемником Зеленского главкома ВСУ Залужного

В последнее время Запад всё чаще говорит и восхваляет главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а значит, именно его США и союзники хотят сделать преемником президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в телеграм-канале заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

"Западные СМИ продолжают системно раскручивать главкома Залужного из команды Порошенко, восхваляя и восхищаясь его смелостью, умом и красотой! Становится всё более очевидным, что Запад определился с кандидатурой на смену Зеленскому", — написал он.

По словам Кивы, Зеленский с каждым днём становится всё более токсичным и вызывающим раздражение. Кроме того, экономический кризис, холод и голод накроют Украину, прогнозирует экс-депутат, уже в конце 2022 года. Запад обвинит лидера страны в поражении ВСУ и потере юго-востока государства, а затем заменит его на Залужного, считает Кива. Причём такой план по смене власти США продумали ещё весной. По его словам, вместе с нынешним главкомом ВСУ "стоять у руля для контроля западных территорий Украины" будут экс-президент страны Пётр Порошенко, бывший глава МВД Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко.