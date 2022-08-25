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25 августа, 12:44

Полузащитник Хакшабанович перешёл из "Рубина" в шотландский "Селтик"

Черногорский полузащитник Сеад Хакшабанович официально перешёл из казанского "Рубина" в шотландский "Селтик".

Полузащитник подписал контракт с "кельтами" на пять лет. В новом клубе он будет выступать под номером девять.

"Как только я услышал, что "Селтик" хочет меня подписать, я сказал своему агенту, что он должен сделать это, потому что я хочу играть именно здесь", заявил Хакшабанович в интервью клубной пресс-службе.

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В "Рубине" черногорец выступал с лета 2021 года, проведя за это время 23 матча, в которых он отметился одним голом.

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Getty Images / Mike Kireev

Шамиль Гаджиев

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