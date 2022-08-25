Полузащитник Хакшабанович перешёл из "Рубина" в шотландский "Селтик"

Черногорский полузащитник Сеад Хакшабанович официально перешёл из казанского "Рубина" в шотландский "Селтик".

Полузащитник подписал контракт с "кельтами" на пять лет. В новом клубе он будет выступать под номером девять.

"Как только я услышал, что "Селтик" хочет меня подписать, я сказал своему агенту, что он должен сделать это, потому что я хочу играть именно здесь", — заявил Хакшабанович в интервью клубной пресс-службе.