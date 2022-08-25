Безсонов: Союзные силы продвинулись в направлении Угледара, Марьинки и Авдеевки
Союзные силы РФ, ДНР и ЛНР продолжают продвижение в районах Угледара, Марьинки и Авдеевки. Об этом сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
"Есть продвижение на некоторых направлениях, это в том числе в районе Угледара, там очень серьёзная работа идёт. Авиация сегодня очень серьёзно там отрабатывала. Также есть продвижение в районе населённого пункта Марьинка и в целом в районе Авдеевки есть продвижение, то есть у нас ежедневно есть успехи", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".
23 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России завершают освобождение населённого пункта Марьинка и продолжают окружение группировки ВСУ в районе Авдеевки. А в районе Артёмовска союзные силы вплотную продвинулись к населённому пункту Зайцево, являющемуся важным узлом обороны города.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY