Безсонов: Союзные силы продвинулись в направлении Угледара, Марьинки и Авдеевки

"Есть продвижение на некоторых направлениях, это в том числе в районе Угледара, там очень серьёзная работа идёт. Авиация сегодня очень серьёзно там отрабатывала. Также есть продвижение в районе населённого пункта Марьинка и в целом в районе Авдеевки есть продвижение, то есть у нас ежедневно есть успехи", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".