ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 августа 2022, 15:38
3591

Безсонов: Союзные силы продвинулись в направлении Угледара, Марьинки и Авдеевки

Союзные силы РФ, ДНР и ЛНР продолжают продвижение в районах Угледара, Марьинки и Авдеевки. Об этом сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

"Есть продвижение на некоторых направлениях, это в том числе в районе Угледара, там очень серьёзная работа идёт. Авиация сегодня очень серьёзно там отрабатывала. Также есть продвижение в районе населённого пункта Марьинка и в целом в районе Авдеевки есть продвижение, то есть у нас ежедневно есть успехи", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".

Прорыв в Николаевской области позволит освободить юг Украины, заявил военный эксперт
Прорыв в Николаевской области позволит освободить юг Украины, заявил военный эксперт

23 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России завершают освобождение населённого пункта Марьинка и продолжают окружение группировки ВСУ в районе Авдеевки. А в районе Артёмовска союзные силы вплотную продвинулись к населённому пункту Зайцево, являющемуся важным узлом обороны города.

BannerImage

ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar