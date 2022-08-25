Слуцкий: Когда Киев сообщит о готовности к переговорам, Москва отреагирует

Если Киев сообщит о готовности к переговорному процессу, со стороны Москвы последуют и реакция, и обсуждение. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Как с [президентом Украины Владимиром] Зеленским можно переговариваться, мне понять сложно. Но если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, то тогда будем это обсуждать и реагировать", — сказал он во время пресс-подхода по итогам внепланового заседания Госдумы.