Слуцкий: Когда Киев сообщит о готовности к переговорам, Москва отреагирует
Если Киев сообщит о готовности к переговорному процессу, со стороны Москвы последуют и реакция, и обсуждение. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Как с [президентом Украины Владимиром] Зеленским можно переговариваться, мне понять сложно. Но если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, то тогда будем это обсуждать и реагировать", — сказал он во время пресс-подхода по итогам внепланового заседания Госдумы.
Ранее об основном условии Москвы для начала мирных переговоров по Украине сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он также отметил, что российская сторона допускает урегулирование конфликта на Украине таким образом.
ТАСС / Антон Новодережкин