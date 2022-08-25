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25 августа, 14:41

МИД Болгарии заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу виз россиянам

Болгария не поддерживает предложение о полном запрете на выдачу виз россиянам. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы болгарского МИД Костадин Коджабашев.

В ходе брифинга он уточнил, что София одобряет предложение чешского председательства в Совете стран Евросоюза приостановить действие соглашения между ЕС и РФ об упрощении выдачи виз гражданам России.

"Но не поддерживает полный запрет", — добавил Коджабашев, слова которого приводит издание Sofia Globe.

Венгрия не планирует ограничивать выдачу виз россиянам

Венгрия не планирует ограничивать выдачу виз россиянам

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. В свою очередь против выступили Германия, Швеция, сам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и даже Госдеп США. Всё решится 30 августа, когда главы МИД 27 стран ЕС обсудят вопрос о выдаче виз россиянам.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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