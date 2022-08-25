МИД Болгарии заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу виз россиянам
Болгария не поддерживает предложение о полном запрете на выдачу виз россиянам. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы болгарского МИД Костадин Коджабашев.
В ходе брифинга он уточнил, что София одобряет предложение чешского председательства в Совете стран Евросоюза приостановить действие соглашения между ЕС и РФ об упрощении выдачи виз гражданам России.
"Но не поддерживает полный запрет", — добавил Коджабашев, слова которого приводит издание Sofia Globe.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. В свою очередь против выступили Германия, Швеция, сам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и даже Госдеп США. Всё решится 30 августа, когда главы МИД 27 стран ЕС обсудят вопрос о выдаче виз россиянам.
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