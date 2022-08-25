Ройзману избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий

Так, теперь политику нельзя пользоваться телефоном и Интернетом, общаться ни с кем, кроме близких родственников, адвоката и следователей. При этом сам обвиняемый вину не признал. В зале суда он пытался объяснить, почему должен остаться на свободе. По его словам, ограничения "несправедливы по отношению к тем людям, которым он помогает".