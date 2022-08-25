Ройзману избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий
Экс-главе Екатеринбурга Евгению Ройзману избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий по делу о дискредитации ВС РФ. Такое решение вынес Верх-Исетский районный суд столицы Свердловской области.
Ройзман в зале суда объясняет, почему должен остаться на свободе. Видео © LIFE
Так, теперь политику нельзя пользоваться телефоном и Интернетом, общаться ни с кем, кроме близких родственников, адвоката и следователей. При этом сам обвиняемый вину не признал. В зале суда он пытался объяснить, почему должен остаться на свободе. По его словам, ограничения "несправедливы по отношению к тем людям, которым он помогает".
Напомним, Ройзман был задержан 24 августа. Силовики пришли с ордером к нему домой. Политик уточнил, что обыски проходят по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности".
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