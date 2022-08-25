ВОЗ: От ковида с начала года умерло более миллиона человек по всему миру
С начала 2022 года от коронавируса умерло более миллиона пациентов по всему миру. Такие данные приводит гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.
"На этой неделе мы прошли трагическую веху — поступили сообщения об одном миллионе умерших в этом году. Мы не можем сказать, что мы учимся жить с CoViD-19, если только в этом году от ковида уже умер миллион человек", — отметил он.
Тем временем в России, как и во всём мире, фиксируется рост заболеваемости. Так, за минувшие сутки в РФ выявили 43 919 новых случаев заражения, и это максимальный результат с 13 марта.
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