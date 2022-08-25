Эксперт рассказал, как из грибника не превратиться в "гробника"

Кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, научный сотрудник Полистовского заповедника Владимир Гмошинский рассказал о правилах сбора грибов. Так, по его мнению, от "тихой охоты" лучше отказаться в засуху, ведь в это время вероятность найти старый, плохой продукт гораздо выше.

"Старые и червивые плодовые тела есть не стоит вот по какой причине. Дело в том, что сами личинки мух и жуков, которые питаются плодовым телом гриба, не ядовиты. Но они оставляют после себя микроскопические фекалии, которые могут быть прекрасным субстратом для развития различных бактерий. В результате можно отравиться не грибом, не насекомыми, которые живут в нём, а бактериями, которые развиваются на их фекалиях", — рассказал Гмошинский изданию "Вести Подмосковья".

Эксперт добавил, что опасно собирать те грибы, которые находятся в экологически неблагоприятных местах: вдоль обочин и вблизи свалок. Именно там они концентрируют токсичные вещества в плодовых телах, заметил миколог.

Однако свинушки избирательно накапливают токсины вне зависимости от места их нахождения, подчеркнул специалист. Гмошинский также предупредил, что при "тихой охоте" опасна галерина окаймлённая, так как в ней содержатся ядовитые вещества. Человеку стоит быть осторожным с незнакомыми для него грибами, чтобы из грибника не превратиться в "гробника", заключил эксперт.