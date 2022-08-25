Невролог рассказал, кому не стоит кататься на тарзанке

Аттракционы со свободным падением, к которым относится известная в народе тарзанка, опасны для людей с гипертонией. Об этом в беседе с URA.ru заявил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

"Если у человека есть проблемы с сосудами, гипертоническая болезнь, выраженный шейный остеохондроз или присутствуют интенсивные боли, были операции на сердце, то им, наверное, не стоит заниматься таким экстремальным развлечением, потому что при падении идёт достаточно сильная перегрузка, и это вряд ли позитивно скажется на здоровье", — отметил он.

Эксперт добавил, что впечатлительным людям также не стоит кататься на этом аттракционе. Врач отметил, что подобные увлечения могут привести к травмам, если не соблюдать правила безопасности. Однако всё зависит от уровня предоставляемых услуг, подчеркнул невролог.