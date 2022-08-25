За 103 тысячи в месяц: Фото квартиры, которую украинка Вовк сняла перед убийством Дугиной

По данным издания, в риелторскую компанию Вовк обратилась ещё в начале августа. Ей помогли снять двухкомнатную квартиру площадью 81 квадратный метр на 13-м этаже дома, где жила Дугина. В квартире — дорогой ремонт, трёхметровые потолки и несколько санузлов. Стоимость аренды в месяц составляла 103 тысячи рублей, договор был заключён на 11 месяцев.