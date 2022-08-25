За 103 тысячи в месяц: Фото квартиры, которую украинка Вовк сняла перед убийством Дугиной
"Известия" публикуют фото квартиры, которую украинка Вовк сняла перед убийством Дарьи Дугиной
В распоряжении газеты "Известия" оказались фото из квартиры, которую арендовала украинка Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.
По данным издания, в риелторскую компанию Вовк обратилась ещё в начале августа. Ей помогли снять двухкомнатную квартиру площадью 81 квадратный метр на 13-м этаже дома, где жила Дугина. В квартире — дорогой ремонт, трёхметровые потолки и несколько санузлов. Стоимость аренды в месяц составляла 103 тысячи рублей, договор был заключён на 11 месяцев.
Вовк предоставила казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко. Вместе с женщиной были дочь и кошка.
Лайф напоминает: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки.