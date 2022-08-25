В Эстонии боятся взрывов российских удобрений

В эстонских портах Мууга и Силламяэ опасаются взрывов аммиакосодержащих удобрений из России, которые застряли там из-за антироссийских санкций ЕС и слишком долго хранятся в ненадлежащих условиях. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

По данным издания, только на складах Мууга находится около 12 тысяч тонн груза, содержащего аммиачную селитру, а в порту Силламяэ — ещё несколько тысяч. Отмечается, что во избежание самопроизвольного взрыва необходимо постоянно контролировать условия помещений, а груз находится на складах уже полгода.

При самопроизвольной детонации удобрений зона возможного поражения в Мууга составит около 2,8 км и может затронуть до 20 тысяч человек. В Силламяэ зона поражения может достичь 4,3 км, под угрозой окажутся около 30 тысяч человек.