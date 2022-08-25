В Эстонии боятся взрывов российских удобрений
В портах Эстонии опасаются самопроизвольных взрывов удобрений из России
В эстонских портах Мууга и Силламяэ опасаются взрывов аммиакосодержащих удобрений из России, которые застряли там из-за антироссийских санкций ЕС и слишком долго хранятся в ненадлежащих условиях. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.
По данным издания, только на складах Мууга находится около 12 тысяч тонн груза, содержащего аммиачную селитру, а в порту Силламяэ — ещё несколько тысяч. Отмечается, что во избежание самопроизвольного взрыва необходимо постоянно контролировать условия помещений, а груз находится на складах уже полгода.
При самопроизвольной детонации удобрений зона возможного поражения в Мууга составит около 2,8 км и может затронуть до 20 тысяч человек. В Силламяэ зона поражения может достичь 4,3 км, под угрозой окажутся около 30 тысяч человек.
В этой ситуации власти Эстонии предлагают компаниям – операторам портов сделать исключения из санкционного режима, что возможно, поскольку возникает угроза жизни людей и окружающей среде, и вывезти опасный груз. Однако отмечается, что при этом необходимо не допустить получения прибыли от сбыта товара Россией. В сложившейся ситуации препятствием как раз является Бюро данных по отмыванию денег, которое хочет в этом удостовериться.
Крупнейшим инцидентом подобного рода в последние годы стал взрыв 4 августа 2020 года в порту Бейрута. Причиной стали почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом в течение семи лет. Жертвами ЧП стали 190 человек. 10 сентября 2020 года в развалинах порта вспыхнул новый пожар. Ещё одно возгорание произошло 11 сентября того же года.
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