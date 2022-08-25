Балицкий: Отключение двух энергоблоков на ЗАЭС было вызвано пожаром после обстрела ВСУ

После ударов ВСУ на ЗАЭС произошло возгорание, которое спровоцировало замыкание на линиях электропередачи, что и послужило причиной срабатывания релейной аварийной защиты станции и автоматического отключения энергоблоков. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"В районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения", — написал он.

Балицкий отметил, что после ликвидации огня один энергоблок был снова запущен. Позже начали вестись работы по восстановлению электроснабжения региона и запуску второго энергоблока.