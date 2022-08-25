Балицкий: Отключение двух энергоблоков на ЗАЭС было вызвано пожаром после обстрела ВСУ
После ударов ВСУ на ЗАЭС произошло возгорание, которое спровоцировало замыкание на линиях электропередачи, что и послужило причиной срабатывания релейной аварийной защиты станции и автоматического отключения энергоблоков. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"В районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения", — написал он.
Балицкий отметил, что после ликвидации огня один энергоблок был снова запущен. Позже начали вестись работы по восстановлению электроснабжения региона и запуску второго энергоблока.
"На данный момент электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено", — уточнил глава администрации региона.
Лайф напоминает, что перебои с электроснабжением начались в четверг днём в Херсонской и Запорожской областях. По словам местных властей, без электричества остались Мелитополь, Херсон, а также некоторые населённые пункты.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ