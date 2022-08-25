В Белоруссии отреагировали на угрозы депутата Рады повесить Лукашенко

Такая же человеконенавистническая риторика, которая прослеживается в заявлении депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, и привела к событиям, происходящим сейчас на Украине. В результате подобные высказывания рождают войны, чего, видимо, и добиваются власти Незалежной для сограждан. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в беседе с РИА "Новости".

"К глубокому сожалению, это ведь далеко не первый пример изощрённой человеконенавистнической риторики со стороны тех, кто сейчас правит на Украине. <...> Именно такая риторика, именно такие угрозы и ненависть к людям, в том числе по национальному признаку, во многом и привели к тем трагическим событиям, которые происходят сейчас на Украине", — сказал он.

Глаз напомнил о недавних призывах официального представителя Незалежной в Казахстане "убивать побольше людей". При этом подобные заявления киевских политиков в Минске не отождествляют с мнением украинцев, которым и были адресованы пожелания.

"А что касается девиантных фантазий конкретно депутата Гончаренко, то у него для них ещё хотелка не выросла", — добавил Глаз.