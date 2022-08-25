Консул Украины в Новой Зеландии Киричук ушёл с должности из-за разногласий с Киевом

Бывший почётный консул Украины в Новой Зеландии Александр Киричук ушёл с должности из-за разногласий с киевской властью, которая требовала от иностранцев участвовать в боевых действиях на стороне Незалежной. Об этом говорится в публикации газеты The Guardian.

"Киричук заявил, что ушёл с должности, потому что не согласился с призывами своего правительства к иностранцам, где требовали воевать на Украине", — сказано в материале.

По данным СМИ, Киричук ответил на многочисленные запросы жителей Новой Зеландии о присоединении к украинскому Интернациональному легиону. Консул призывал каждого из них не ехать в Незалежную. Отметим, что до этого Вооружённые силы Новой Зеландии сообщили, что получили данные о гибели гражданина страны на Украине, который был там наёмником.