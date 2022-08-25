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Опубликовано 25 августа 2022, 15:12

Консул Украины в Новой Зеландии Киричук ушёл с должности из-за разногласий с Киевом

Бывший почётный консул Украины в Новой Зеландии Александр Киричук ушёл с должности из-за разногласий с киевской властью, которая требовала от иностранцев участвовать в боевых действиях на стороне Незалежной. Об этом говорится в публикации газеты The Guardian.

"Киричук заявил, что ушёл с должности, потому что не согласился с призывами своего правительства к иностранцам, где требовали воевать на Украине", — сказано в материале.

По данным СМИ, Киричук ответил на многочисленные запросы жителей Новой Зеландии о присоединении к украинскому Интернациональному легиону. Консул призывал каждого из них не ехать в Незалежную. Отметим, что до этого Вооружённые силы Новой Зеландии сообщили, что получили данные о гибели гражданина страны на Украине, который был там наёмником.

На Украине погиб польский боец ММА из Интернационального легиона
На Украине погиб польский боец ММА из Интернационального легиона

Ранее Лайф писал, что итальянец примкнул к ВСУ и стал на родине фигурантом дела о наёмничестве. Речь идёт о 19-летнем Кевине Кьяппалоне, вступившем в международное добровольческое воинское подразделение — Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

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Shutterstock / Ruslan Lytvyn

Никита Осипов
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