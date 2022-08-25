Немцы осудили Шольца, взбиравшегося по стремянке на ЗСУ

Читатели газеты Die Welt осудили канцлера Германии Олафа Шольца за то, что он во время встречи с украинскими военными залез на ЗСУ Gepard с помощью стремянки. Видео и фотографии этого момента пользователи распространили в Сети.

Шольц взбирается по стремянке на ЗСУ Gepard. Видео © Twitter / Viaches50993743

"Видимо, Шольц не занят или забыл, что он канцлер Германии!" — написал один из читателей немецкой газеты.

"Фотографирование кажется более важным для этого правительства, чем хорошая политика для страны и её народа", — добавил другой.

Ещё один пользователь усомнился в том, что приоритеты Шольца совпадают с ценностями сограждан. Другие отметили нелепость того, что канцлер Германии залез по стремянке на зенитную самоходную установку. По словам немцев, им стыдно за Шольца, а жить при нём с каждым днём всё хуже.