Немцы осудили Шольца, взбиравшегося по стремянке на ЗСУ
Читатели Die Welt раскритиковали Шольца после фотографий на ЗСУ Gepard
Читатели газеты Die Welt осудили канцлера Германии Олафа Шольца за то, что он во время встречи с украинскими военными залез на ЗСУ Gepard с помощью стремянки. Видео и фотографии этого момента пользователи распространили в Сети.
Шольц взбирается по стремянке на ЗСУ Gepard. Видео © Twitter / Viaches50993743
"Видимо, Шольц не занят или забыл, что он канцлер Германии!" — написал один из читателей немецкой газеты.
"Фотографирование кажется более важным для этого правительства, чем хорошая политика для страны и её народа", — добавил другой.
Ещё один пользователь усомнился в том, что приоритеты Шольца совпадают с ценностями сограждан. Другие отметили нелепость того, что канцлер Германии залез по стремянке на зенитную самоходную установку. По словам немцев, им стыдно за Шольца, а жить при нём с каждым днём всё хуже.
Ранее выяснилось, что рейтинги Шольца в Германии продолжают ползти вниз. Так, большинство (62%) заявили, что не удовлетворены деятельностью Шольца на посту канцлера.
Twitter / PoloLogoDE