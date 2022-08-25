США предрекли новую тактику во внешней политике, которая не понравится Киеву

Вашингтону необходимо попрощаться с европейскими и украинскими партнёрами и перебросить все силы на Китай. На это указал эксперт по внешней политике США Стивен Вертхайм.

"Необходимо прекратить чрезмерные военные обязательства Вашингтона перед другими странами. Мы должны на двухпартийном уровне признать, что у США нет жизненно важных интересов на Ближнем Востоке. Аналогичным образом мы должны оставить европейцев, чтобы они сами справлялись с собственной безопасностью", — заявил он в интервью Foreign Policy.

В долгосрочной перспективе поддержка Киева не приведёт ни к чему хорошему. Белый дом, уверен эксперт, взял на себя слишком много обязательств, о чём скоро пожалеет. При этом Вертхайм добавил, что нахождение американских солдат в Европе мешает "раскрыть военный потенциал" региона. Китай же для США является главным соперником в геополитической гонке, уверен историк.