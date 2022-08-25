В Москве лжебанкир дважды за день украл у клиентов сотни тысяч долларов по одной схеме

Двойное ограбление произошло в отделении одного из банков на Рублёвском шоссе в Москве, где якобы сотрудник скрылся с сотнями тысяч долларов двух клиентов, пришедших обменять валюту. Как пишет телеграм-канал SHOT , общая сумма ущерба составила 40 миллионов рублей.

Накануне в полицию обратился 23-летний безработный мужчина, заявивший, что он планировал обменять 100 тысяч долларов. С деньгами он пришёл в банк, где к нему обратился лжеработник и пообещал всё сделать быстро. Он взял деньги, отправился их менять и просто "испарился". Спустя два часа похожую историю рассказал 39-летний безработный гражданин, который якобы принёс на обмен полмиллиона долларов и добровольно отдал их "сотруднику".