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25 августа, 14:47

В Москве лжебанкир дважды за день украл у клиентов сотни тысяч долларов по одной схеме

Двойное ограбление произошло в отделении одного из банков на Рублёвском шоссе в Москве, где якобы сотрудник скрылся с сотнями тысяч долларов двух клиентов, пришедших обменять валюту. Как пишет телеграм-канал SHOT, общая сумма ущерба составила 40 миллионов рублей.

Накануне в полицию обратился 23-летний безработный мужчина, заявивший, что он планировал обменять 100 тысяч долларов. С деньгами он пришёл в банк, где к нему обратился лжеработник и пообещал всё сделать быстро. Он взял деньги, отправился их менять и просто "испарился". Спустя два часа похожую историю рассказал 39-летний безработный гражданин, который якобы принёс на обмен полмиллиона долларов и добровольно отдал их "сотруднику".

Сейчас лжебанкира ищут. Среди подозреваемых, по данным телеграм-канала, — 44-летний приезжий Денис Д.

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Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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