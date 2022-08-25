Звезду фильма "Один дома" Девина Рэтрея заподозрили в изнасиловании подруги

Американского актёра Девина Рэтрея, который сыграл в рождественской комедии "Один дома" роль Базза Маккаллистера (старшего брата Кевина), заподозрили в изнасиловании подруги. Как сообщает CNN, обвинения предъявила бывшая девушка артиста Лиза Смит, которая знала Рэтрея 15 лет.

По её словам, в 2017 году актёр надругался над ней в квартире в Нью-Йорке, предварительно накачав наркотиками. После произошедшего Смит обратилась в полицию, но вскоре дело закрыли. Предполагаемая жертва насилия уверена: это произошло, так как правоохранители решили, что девушка хочет остаться анонимной, поэтому не настаивает на обвинении.

Полиция Нью-Йорка отказалась комментировать ситуацию, но представитель окружной прокуратуры подтвердил, что отдел находится "на связи" со Смит.