Звезду фильма "Один дома" Девина Рэтрея заподозрили в изнасиловании подруги
Американского актёра Девина Рэтрея, который сыграл в рождественской комедии "Один дома" роль Базза Маккаллистера (старшего брата Кевина), заподозрили в изнасиловании подруги. Как сообщает CNN, обвинения предъявила бывшая девушка артиста Лиза Смит, которая знала Рэтрея 15 лет.
По её словам, в 2017 году актёр надругался над ней в квартире в Нью-Йорке, предварительно накачав наркотиками. После произошедшего Смит обратилась в полицию, но вскоре дело закрыли. Предполагаемая жертва насилия уверена: это произошло, так как правоохранители решили, что девушка хочет остаться анонимной, поэтому не настаивает на обвинении.
Полиция Нью-Йорка отказалась комментировать ситуацию, но представитель окружной прокуратуры подтвердил, что отдел находится "на связи" со Смит.
Ранее Лайф сообщал, что чемпиону мира по футболу грозит пожизненное заключение по делу об изнасилованиях. Сам же футболист не признал вину ни по одному из девяти обвинений со стороны шести пострадавших.