Генетик рассказала, как пахнут мужчины, которые привлекают женщин

Женщину привлекает тот мужчина, который имеет отличный от её родственников запах. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила ведущий врач-генетик биомедицинского холдинга "Атлас" Ирина Жегулина. Эксперт рассказала о теории, согласно которой представительницы прекрасного пола выбирают партнёра по запаху, причём это связано с разницей в генотипах гена HLA, с помощью которого иммунная система человека отличает "своих" от "чужих".

Причём то же самое происходит и у животных. Наблюдения за лемурами показали, что их больше всего привлекают особи, которые сильнее отличаются по генам гистосовместимости MHC и HLA.

"У родственников шансы совпадений по HLA выше, чем у не родственников. Соответственно, по запаху животные могут, грубо говоря, определить степень родства и исключить связи с родными. Это хорошо, потому что создание семьи с близким родственником чревато рождением детей с серьёзными наследственными заболеваниями", — подчеркнула Жегулина.

При этом некоторые исследования показали, что выбор партнёра у людей не всегда зависит от генетики, рассказала эксперт. В части популяций есть сильная связь между этими факторами, однако её нельзя распространять на все народы.

Врач подчеркнула, что люди выбирают любовь, отталкиваясь от большего количества характеристик, например, внешности, личных качеств и интеллекта. К тому же, если запах человека неприятен, то наверняка у партнёров не будет романтических отношений, заключила Жегулина.