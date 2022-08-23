НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 августа, 17:35

Сексолог рассказал, почему нельзя целовать детей в губы

Сексолог Франтов: Родителям не стоит целовать детей в губы, так как это эрогенная зона

Родителям не стоит целовать детей в губы, так как это место является эрогенной зоной. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Владислав Франтов.

"Если для вас поцелуй в губы никак не отличается от поцелуя в темечко, то и ребёнок будет его воспринимать так же. Соответственно, ни о каком сексуальном подтексте не должно быть и речи. Однако не стоит забывать, что для человека губы — это яркая эрогенная зона", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что дети, копируя родителей, при помощи поцелуев в губы могут выражать чувства за пределами семьи. Это связано с тем, что ребёнок пытается показать свою любовь к кому-либо так же, как это делают и с ним. Специалист порекомендовал взрослым чаще обнимать ребёнка, держать его за руку, гладить и целовать в лоб, щёки и темечко.

Анфиса Чехова поцеловала взасос 10-летнего сына, и у подписчиков не осталось слов, кроме мата

Анфиса Чехова поцеловала взасос 10-летнего сына, и у подписчиков не осталось слов, кроме мата

Ранее Лайф писал, что семью Бекхэмов уже долгое время критикуют за поцелуи в губы с детьми. Так, в октябре Дэвид Бекхэм оказался в центре скандала, прилюдно чмокнув девятилетнюю дочку в губы. Подписчики звёздной семьи призвали больше так не делать. Осуждению подвергся не только спортсмен, но и его супруга Виктория Бекхэм, которая за несколько лет до этого также поцеловала маленькую дочь, и это возмутило британцев. Спорной фотографией певица и модельер решила поздравить девочку с днём рождения.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров