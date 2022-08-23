Сексолог рассказал, почему нельзя целовать детей в губы
Сексолог Франтов: Родителям не стоит целовать детей в губы, так как это эрогенная зона
Родителям не стоит целовать детей в губы, так как это место является эрогенной зоной. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Владислав Франтов.
"Если для вас поцелуй в губы никак не отличается от поцелуя в темечко, то и ребёнок будет его воспринимать так же. Соответственно, ни о каком сексуальном подтексте не должно быть и речи. Однако не стоит забывать, что для человека губы — это яркая эрогенная зона", — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что дети, копируя родителей, при помощи поцелуев в губы могут выражать чувства за пределами семьи. Это связано с тем, что ребёнок пытается показать свою любовь к кому-либо так же, как это делают и с ним. Специалист порекомендовал взрослым чаще обнимать ребёнка, держать его за руку, гладить и целовать в лоб, щёки и темечко.
Ранее Лайф писал, что семью Бекхэмов уже долгое время критикуют за поцелуи в губы с детьми. Так, в октябре Дэвид Бекхэм оказался в центре скандала, прилюдно чмокнув девятилетнюю дочку в губы. Подписчики звёздной семьи призвали больше так не делать. Осуждению подвергся не только спортсмен, но и его супруга Виктория Бекхэм, которая за несколько лет до этого также поцеловала маленькую дочь, и это возмутило британцев. Спорной фотографией певица и модельер решила поздравить девочку с днём рождения.
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