Сексолог рассказал, почему нельзя целовать детей в губы

Родителям не стоит целовать детей в губы, так как это место является эрогенной зоной. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Владислав Франтов.

"Если для вас поцелуй в губы никак не отличается от поцелуя в темечко, то и ребёнок будет его воспринимать так же. Соответственно, ни о каком сексуальном подтексте не должно быть и речи. Однако не стоит забывать, что для человека губы — это яркая эрогенная зона", — подчеркнул он.