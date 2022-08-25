Никита Михалков призвал педагогов объяснять детям причины начала СВО
Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы избежать ещё большего количества жертв, и добровольно позволила называть себя агрессором в обмен на спасение людей, заявил режиссёр Никита Михалков. Кинодеятель подчеркнул, что это и нужно объяснять подрастающему поколению. Об этом он сказал на заседании Форума педагогов Подмосковья.
"Мы пошли на беспрецедентный шаг, беря на себя ответственность и давая возможность нашим друзьям называть нас агрессорами, узурпаторами, оккупантами и так далее. Это надо понимать. И это надо внедрять в сознание детей", — приводит слова Михалкова телеканал "360".
Кинорежиссёр также добавил, что спецоперация была единственным шагом, который "опередил приход крови и войны на нашу землю".
Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не могла смириться с тем, что НАТО расквартируется на Украине, поэтому приняла решение превентивно начать спецоперацию.
ТАСС / Сергей Савостьянов