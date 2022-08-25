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Опубликовано 25 августа 2022, 11:11

Марин Ле Пен уличила Макрона во лжи о причинах экономического кризиса во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон солгал, когда назвал украинский конфликт причиной экономического кризиса. Об этом заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте Марин Ле Пен в "Твиттере".

"Эмманюэль Макрон солгал, скрыв правду от французов, и сегодня он объявляет о введении мер жёсткой экономии. Необходимо принять множество мер для защиты французов", — написала она.

По словам Ле Пен, экономический кризис, который ударил по Франции, не датируется началом российской спецоперации на Украине. И вообще, отметила она, он начался на самом-то деле не летом 2022 года.

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Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе превысила $3200 за тысячу кубометров. Общее повышение цены голубого топлива с начала дня составляет более 7%. Причиной подорожания аналитик Алексей Гривач назвал политику, которую проводят европейские государства, в частности, в отношении Москвы.

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Getty Images / Antoine Gyori

Евгения Колесникова
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