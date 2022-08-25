Марин Ле Пен уличила Макрона во лжи о причинах экономического кризиса во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон солгал, когда назвал украинский конфликт причиной экономического кризиса. Об этом заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте Марин Ле Пен в "Твиттере".

"Эмманюэль Макрон солгал, скрыв правду от французов, и сегодня он объявляет о введении мер жёсткой экономии. Необходимо принять множество мер для защиты французов", — написала она.

По словам Ле Пен, экономический кризис, который ударил по Франции, не датируется началом российской спецоперации на Украине. И вообще, отметила она, он начался на самом-то деле не летом 2022 года.