В польском Бжеге сносят памятник солдатам Красной армии

Памятник солдатам Красной армии начали сносить в польском городе Бжеге на юге страны. Кадрами с места поделился депутат польского парламента Януш Ковальски.

Снос монумента — часть кампании Института национальной памяти по ликвидации советских символов. Спикер организации Рафаль Лешкевич ещё в марте пояснял, что памятник в Бжеге является 24-м из 60, которые определены для разрушения.