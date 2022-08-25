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25 августа, 11:07

В польском Бжеге сносят памятник солдатам Красной армии

Памятник солдатам Красной армии начали сносить в польском городе Бжеге на юге страны. Кадрами с места поделился депутат польского парламента Януш Ковальски.

Снос памятника солдатам Красной армии в польском Бжеге. Видео © Twitter / Janusz Kowalski

Снос монумента — часть кампании Института национальной памяти по ликвидации советских символов. Спикер организации Рафаль Лешкевич ещё в марте пояснял, что памятник в Бжеге является 24-м из 60, которые определены для разрушения.

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Ранее Лайф рассказывал, что демонтированный танк Т-34 и другие советские военные памятники в Нарве перейдут на баланс Эстонии. Храниться они будут в Эстонском военном музее.

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Кадр из видео Twitter / Janusz Kowalski

Артур Лапсаков

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