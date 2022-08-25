В польском Бжеге сносят памятник солдатам Красной армии
Памятник солдатам Красной армии начали сносить в польском городе Бжеге на юге страны. Кадрами с места поделился депутат польского парламента Януш Ковальски.
Снос памятника солдатам Красной армии в польском Бжеге. Видео © Twitter / Janusz Kowalski
Снос монумента — часть кампании Института национальной памяти по ликвидации советских символов. Спикер организации Рафаль Лешкевич ещё в марте пояснял, что памятник в Бжеге является 24-м из 60, которые определены для разрушения.
Ранее Лайф рассказывал, что демонтированный танк Т-34 и другие советские военные памятники в Нарве перейдут на баланс Эстонии. Храниться они будут в Эстонском военном музее.
Кадр из видео Twitter / Janusz Kowalski