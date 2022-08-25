В водах Китая вымерли дюгони

Сотрудники Лондонского зоологического общества (ZSL) и Китайской академии наук провели исследование и выяснили, что в водах КНР вымерли дюгони. Об этом сообщает CNN.

"Исследование было проведено группой международных учёных, которые провели опросы в 66 рыбацких общинах в четырёх китайских провинциях вдоль побережья Южно-Китайского моря", — говорится в публикации.

Согласно исследованию, рыболовство, столкновение с кораблями и потеря среды обитания по вине человека привели к быстрому сокращению численности дюгоней в южных водах Китая с 1970-х годов. С 1988-го этих млекопитающих Госсовет КНР признал главными охраняемыми животными первой степени. А с 2008 года не было зафиксировано ни одной встречи в китайских водах с дюгонями.

"Их морская среда обитания была быстро разрушена людьми, и, хотя усилия по восстановлению являются ключевым приоритетом в Китае, оно требует времени, которого у дюгоней, возможно, больше нет", — говорится в отчёте.

Дюгоней обнаружили в прибрежных водах от Восточной Африки до Вануату и на севере Японии. Международный союз охраны природы внёс их в список уязвимых животных. Профессор ZSL, соавтор исследования Сэмюэл Терви подчеркнул, что отсутствие дюгоней косвенно скажется на экосистеме, а также станет тревожным звоночком, который напомнит: вымирание животных может наступить до того, как учёные разработают эффективные меры по их спасению.